Torna 'The Coach Experience', l'evento dell'Aiac a Rimini

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di Giacomo Falsini

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Torna a Rimini the Coach Experience. Da giovedì prossimo a sabato 10 giugno, nei padiglioni della Fiera, si svolgerà la quarta edizione della kermesse annuale organizzata dall'Associazione italiana allenatori di calcio, presieduta da Renzo Ulivieri. Si tratta dell'evento nazionale clou nel calendario dell'associazione, cui sono attese centinaia di allenatori e allenatrici per un corposo programma di lezioni, in aula e sul campo, da tecnici come Filippo Inzaghi, Serse Cosmi, Eusebio Di Francesco, Andrea Stramaccioni, Davide Nicola, Patrizia Panico. Oltre all'offerta formativa, sono previsti vari appuntamenti: giovedì una tavola rotonda, con la partecipazione del presidente della Lega dilettanti, Giancarlo Abete su "Aiac e Lnd davanti alla riforma del lavoro sportivo". Venerdì 9 sarà la volta di "Ricordando Ventrone", in memoria del preparatore atletico da poco scomparso, con varie testimonianze, compresa quella di Antonio Conte, in collegamento diretto.

Sabato 10, il gran finale, con la premiazione della 2/a edizione della Figurina d'oro Panini, concorso social riservato agli allenatori della serie A, messi a confronto in un tabellone tennistico a eliminazione diretta, determinata dai voti via web degli appassionati. Il vincitore 2023 è risultato Luciano Spalletti (che ha battuto Mourinho in semifinale e Sarri in finale). Il tecnico campione d'Italia sarà a Rimini per l'occasione, la prima dopo la fine del campionato e del legame con il Napoli. (ANSA).