Lucas Torreira - come riportato da ESPN Uruguay - è vicinissimo al passaggio in maglia Atletico Madrid: Simeone vuole il regista per il suo 4-4-2 e nei prossimi giorni potrebbe arrivare il via libera dall'Arsenal per l'ex calciatore della Sampdoria. Il giocatore era stato accostato a diverse squadre italiane, tra cui il Milan.