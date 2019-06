Il sogno di mercato del Milan per il centrocampo è sempre Lucas Torreira, centrocampista dell'Arsenal con cui Marco Giampaolo ha già lavorato alla Sampdoria. La pista resta comunque piuttosto complicata, anche per l'elevata richiesta dei Gunners che per lasciar partire il regista uruguayano chiedono 35 milioni di euro. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.