Torricelli: "La Juve non vorrà fare brutta figura contro la Roma"

L'ex giocatore della Juventus Moreno Torricelli è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla squadra bianconera: "La Roma si giocherà tanto contro la Juve, sarà importantissimo vincere per i giallorossi per cullare il sogno Champions. I giorni di riposo concessi da Allegri? Non significa staccare la spina e non voler vincere domenica. Gli stimoli naturalmente faranno la differenza, e la Roma ne ha di più, ma i giocatori non vorranno fare brutte figure e vorranno onorare al meglio la partita. Alla Juventus non piace fare brutte figure".