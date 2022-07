MilanNews.it

Non è stato disponibile in Tottenham-Roma Japhet Tanganga, difensore della squadra di Antonio Conte nel mirino del Milan di Stefano Pioli, alla caccia di un rinforzo in difesa. Il motivo dell'assenza dell'inglese, però, non è imputabile al mercato: secondo quanto riporta football.london, il difensore non è a disposizione poiché malato.