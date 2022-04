Totti: "Con i miei assist, Ibra avrebbe fatto un centinaio di gol in più"

MilanNews.it

Nella lunga intervista rilasciata da Francesco Totti sulle colonne della Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, l'ex leggenda della Roma e della nazionale si è lasciato andare anche a qualche considerazione scherzosa su di sè e su Zlatan Ibrahimovic: "Sarebbe stato divertente giocare con Zlatan. Non so quanti gol abbia fatto in carriera ma con i miei assist in tre o quattro anni sarebbe sicuro salito di un centinaio in più".