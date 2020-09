Totti e la vecchia benedizione a Tonali: "Diventerà uno dei centrali più forti del mondo"

Francesco Totti, in una vecchia diretta Instagram con Paolo Bonolis, parlò in questo modo di Sandro Tonali: "Farei carte false per prenderlo, per me diventerà uno dei centrali più forti del mondo, come ai tempi di Gerrard, De Rossi, Lampard... E' un mix tra Pirlo e Gattuso, ha tutto quello che può avere un giocatore, poi è giovane. E' bravo tecnicamente, bravo di testa e sempre lucido".