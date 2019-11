Tra attacchi per la 10 e futuro: Paquetà, Leonardo lo vuole al PSG

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Lucas Paquetà, al centro della polemica in patria per il 10. L'attacco di Rivaldo, la difesa del ct Tite. Il giocatore del Milan è stato bersaglio di feroci critiche e ora coi rossoneri vuole riscattarsi. I numeri sono comunque in crescita e per il futuro sembra che Leonardo, che lo portò proprio in Italia, stia pensando a lui come rinforzo per la trequarti del Paris Saint-Germain.