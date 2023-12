Tra i nomi per la difesa spunta anche Kehrer: proposto al Milan

Inutile dire che il Milan dovrà intervenire in maniera massiccia sul mercato a gennaio, in particolare per la difesa. Se prima di Salerno è cruciale, dopo la sfida dell'Arechi, con Tomori infortunato, è diventato tassativo. Per questo c'è una lista di giocatori papabili sul taccuino della dirigenza rossonera che di certo dovrà intervenire fin dai primi giorni, muovendosi ora, in anticipo.

Tra gli ultimi nomi usciti, oggi Tuttosport conferma quello di Thilo Kehrer, difensore tedesco classe 1996 in forza al West Ham ma che in Inghilterra, in questa stagione, sta giocando con poca continuità. Il centrale, cresciuto nelle giovanili dello Schalke 04 come Thiaw, sarebbe stato proposto al Milan dove sicuramente potrebbe trovare maggiore spazio vista la situazione incresciosa degli infortuni.