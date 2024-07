Tra Milan e Monza è tutto fatto, ma Maldini si sta comunque allenando negli States con il Diavolo

vedi letture

Daniel Maldini è virtualmente un nuovo giocatore del Monza, ma nonostante questo il figlio d'arte si trova comunque negli Stati Uniti per la tournée del Milan. Non solo, nonostante sia praticamente stato tutto definito per il suo ritorno in brianza, il trequartita italiano si è comunque allenato con il Diavolo questa mattina, ora locale, presso le strutture del Pingry High School, in New Jersey.

MALDINI A MONZA È FATTA, QUESTA VOLA A TITOLO DEFINITIVO

Il Monza dimentica subito l'addio a Colpani, destinato a raggiungere Palladino a Firenze e diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. La dirigenza biancorossa si è messa subito alla ricerca di un sostituto ed è pronta a riportare in Brianza Daniel Maldini dal Milan dopo il prestito semestrale dello scorso anno, ma questa volta a titolo definitivo. Nelle casse dei rossoneri dovrebbero entrare circa 4 milioni di euro che potrebbero essere utili per alzare le offerte per gli obiettivi di mercato del Diavolo.

Ecco dunque le mosse del Milan non solo in entrata, ma anche in uscita: con l'addio di Maldini le operazioni in entrata potrebbero beneficiare di una spinta maggiore