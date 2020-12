Tra sette giorni Milan-Juventus, La Stampa: "Fuochi d'artificio"

Tra sette giorni è in programma Milan-Juventus e l'edizione odierna de La Stampa titola così: "Fuochi d'artificio". Domenica riparte la Serie A, ma c'è già grande attesa per il big match del 6 gennaio a San Siro tra i rossoneri e i bianconeri. La squadra di Pioli è prima in classifica, mentre quella di Pirlo non può perdere altri punti altrimenti rischia di essere esclusa dalla corsa scudetto.