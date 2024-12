Tra una settimana Milan-Juve: ci si gioca l'accesso alla finale di Supercoppa

Per la prima volta nella sua storia lunga 125 anni, il Milan disputerà la Supercoppa Italiana a 4 squadre. L'esordio del nuovo format è avvenuto la scorsa stagione con l'Inter che ha battuto in semifinale la Lazio prima di sconfiggere il Napoli nella finalissima. Sarà dunque ancora la squadra di Simone Inzaghi la formazione da battere: a provarci non solo i rossoneri ma anche la Juventus e l'Atalanta. Il torneo si esaurirà nelle prime giornate del nuovo anno e si svolgerà a Riyadh in Arabia Saudita.

La prima gara in programma sarà quella tra i campioni di Italia dell'Inter e i finalisti della scorsa Coppa Italia dell'Atalanta: si giocherà giovedì 2 gennaio alle ore 20 italiane. Il giorno dopo, alla stessa ora, sarà il turno del Milan - secondo nello scorso campionato - che affronterà la Juventus vincitrice della Coppa. Manca esattamente una settimana a questa sfida che mette in palio l'accesso alla finalissima per il primo trofeo della stagione.