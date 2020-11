Transfermarkt - I calciatori turchi più costosi: Calhanoglu al secondo posto

Transfermarkt, noto portale attento alle valutazioni e alle statistiche dei calciatori, ha riportato la classifica dei calciatori turchi più costosi. In questa particolare classifica figura anche il rossonero Calhanoglu con una valutazione di 30 milioni di euro. Il 10 del Milan è secondo in questo elenco preceduto da Soyüncü, difensore del Leicester valutato 40 milioni di euro. Calhanoglu precede poi Kabak, obiettivo rossonero, ma anche Demiral e Under.