Transfermarkt - I giocatori che valgono di più in Serie A: Donnarumma solo al sedicesimo posto

Transfermarkt, portale attento nelle valutazioni e nelle statistiche legate al mondo del calcio, ha compilato la classifica dei calciatori della Serie A con il valore di mercato più alto. Se al primo posto figura Dybala con una valutazione di 90 milioni, al secondo e al terzo posto presenti due interisti come Lukaku e Erikesn con una valutazione per entrambi di 85 milioni di euro. Il primo giocatore in rossonero in classifica si trova al sedicesimo posto e risponde al nome di Donnarumma con una valutazione di 55 milioni di euro. Seguono, sempre in casa Milan, Romagnoli con una valutazione di 45 milioni e Theo Hernandez con 40 milioni di euro che si piazzano rispettivamente al 23esimpo e al 25esimo posto.