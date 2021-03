Transfermarkt - La top 10 dei calciatori che hanno abbassato la loro valutazione di mercato: presente Romagnoli

Come di consueto in questo periodo il noto portale calcistico Transfermarkt ha pubblicato gli aggiornamenti sul valore di mercato dei giocatori di Serie A. In particolare è stata stilata una classifica dei calciatori che hanno subito i peggioramenti nelle valutazioni del proprio cartellino e in questo elenco figura anche il rossonero Romagnoli passato dal valore di 36 milioni a quello attuale di 30.