Transfermarkt - La top 11 dei calciatori più costosi di A: presenti due rossoneri

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni dei calciatori, regolarmente pubblica alcune classifiche sui giovani calciatori o le leggende più costose in diverse categorie. Analizzando il gruppo dei calciatori più importanti in A, ha stilato una top 11 dei calciatori più costosi in Italia. In porta è presente il portierone rossonero Donnarumma. Difesa a quattro con Theo, Skriniar, De Ligt e Hakimi. Nel centrocampo a due oltre a Milinkovic presente l'interista Barella. Alle spalle di Lautaro e Lukaku, infine, spazio a Dybala e Chiesa.