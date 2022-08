Tre anni fa l'esordio assoluto in rossonero per Leao e Bennacer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Data da ricordare per Rafael Leao e Ismael Bennacer che esattamente tre anni fa, il 25 agosto 2019, esordivano con la maglia del Milan in una gara ufficiale. Ricorrenza da ricordare, esito della gara sicuramente no. Il Milan uscì sconfitto per 1-0 nella prima giornata di campionato contro l'Udinese, in virtù del gol del solito Becao. Sia il portoghese che l'algerino entrarono a gara in corso senza riuscire a sovvertire le sorti dell'incontro.