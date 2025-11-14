Tre giorni di riposo per il Milan: gli allenamenti riprenderanno martedì

Oggi è tornato in campo il Milan: i rossoneri sono scesi sul terreno di gioco questa mattina contro la Virtus Entella al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per un test amichevole utiile soprattutto per mettere minuti nelle gambe di quei calciatori che rientrano da un lungo periodo di infortunio. La squadra di Allegri, zeppa di calciatori di Milan Futuro e Primavera, ha perso 2-3 ma come detto conta molto di più il fatto che Pulisic (in gol), Jashari ed Estupinan abbiano giocato tutti 90 minuti mettendo da parte un bel po' di benzina.

Tra i giocatori della prima squadra hanno preso parte alla gara anche Youssouf Fofana, in campo tutta la partita ma non lucidissimo, e Ruben Loftus-Cheek che è stato sostituito all'intervallo come programmato dallo staff. Adesso partirà un weekend libero per i rossoneri che si prolungherà fino alla giornata di lunedì: la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 17, quando lo staff rossonero conta anche di riavere qualche Nazionale già rientrato alla casa base. In particolare martedì è previsto il ritorno di Gabbia, Ricci, Maignan, Nkunku, Leao e Pavlovic.