Tre gol in quattro partite per Ibra Jr: ricorda papà Zlatan, ma solo per i gol

Maximilian potrebbe portare avanti la "Ibra legacy" al Milan, o quanto meno questo è quello che papà Zlatan auspica. I presupposti per farlo ci sono tutti, anche perché in queste prime uscite stagionali con la Primavera di mister Guidi il figlio del Senior Advisor di RedBird ha messo in mostra tutte le sue qualità, oltre che il marchio di fabbrica della famiglia svedese: il gol.

C'è da dire e premettere una cosa però importantissima: Maximilian non è Zlatan. Il cognome può senza ombra di dubbio ingannare, il numero dietro alla maglia anche, ma a differenza del papà, Ibra Jr non è una prima punta ma un esterno d'attacco tutto dribbling e tecnica, con i capelli biondi ed un altezza decisamente nella norma.

Il carattere però di certo non gli manca, quello di sicuro l'ha ereditato da Zlatan, così come la voglia di essere protagonista sempre e comunque, anche perché tre gol in quattro giornate non si segnano per caso. Inevitabilmente c'è differenza nello stile di gioco con il papà, anche e soprattutto per i ruoli, ma nell'arco di una partita intera Maximilian spesso dribbla e subisce fallo, a volte va a calciare, altre perde il pallone, insomma, tocca tante volte la sfera quante gliene servono per entrare nel pallino del gioco della sua squadra.

Ripetiamo, Ibra Jr non è papà Zlatan, ma i colpi di certo non gli mancano, e non è da escludere che un domani ai 93 gol in 163 partite del dirigente non si possano aggiungere anche quelli suoi alla storia del Milan.