Tre rossoneri candidati al Team Of The Year di EA Sports FC

EA Sport FC ha aperto le votazioni per il Team Of The Year 2024: i tifosi da oggi possono votare per decidere i migliori undici giocatori dello scorso anno. I fans avranno la possibilità di esprimere le proprie preferenze fino alle 08.59 di lunedì 13 gennaio 2025. In lizza, tra i candidati, ci sono anche tre giocatori del Milan. Presente il portiere Mike Maignan, il terzino Theo Hernandez e anche l'attaccante Christian Pulisic. Assente invece Rafael Leao come anche Tijjani Reijnders tra i papabili altri possibili nominati.