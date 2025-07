Trevisani: "Allegri credo possa portare il Milan nelle prime quattro"

Intervenuto così ai microfoni di Radio FirenzeViola, il giornalista ed opinionista sportivo Riccardo Trevisani ha commentao così la situazione di diverse squadre di Serie A. Dalla Fiorentina al Milan, il filo conduttore non può che essere Stefano Pioli. Il nuovo allenatore della viola si era lasciato andare ad una battuta in conferenza stampa: "Allegri non ha messo la mia Fiorentina nelle candidate per la Champions.. me la segno".

In merito a questo e non solo, le considerazioni di Trevisani:

Su Pioli

"E' molto carico e voglioso di fare bene al ritorno sulla panchina viola. Ha vinto, ha potuto assaggiare i soldi arabi e ora è tornato più carico che mai, secondo me con Pioli la Fiorentina potrà davvero tornare a vincere un trofeo".

Il Milan e Allegri

"Sarà un campionato molto equilibrato, ad oggi ancora poco solido. Sicuramente con Allegri, il Milan potrà tornare tra le prime quattro..".