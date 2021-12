Trevisani: "Con Kessie a volte il Milan gioca in 10 quest'anno"

In merito al rendimento di Franck Kessie, Riccardo Trevisani ha spiegato a Pressing: "L'anno scorso Kessie ha fatto una stagione strabiliante, sembrava che il Milan giocasse in 12. Quest'anno invece a volte sembra che giochi in 10 con l'ivoriano in campo che è irriconoscibile. Tanto è vero che sta ruotando come se fosse un giocatore normale e non è mai stato un giocatore normale. Colpa della questione contratto? Lui non sta facendo bene, così come Insigne al Napoli. A parte Vlahovic, nessuno di quelli che hanno un problema con il contratto stanno facendo bene".