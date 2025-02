Trevisani: "Con Musah il Milan guadagna corsa, pensiero, fase difensiva e libertà degli altri"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Milan elogiando un giocatore che troppo spesso viene preso di mira dalla critica e dai tifosi, Yunus Musah:

"Musah fa 3 cose determinanti per il Milan. 3 in un giocatore solo. Protegge Emerson Royal, che c'ha tanto bisogno. 2, favorisce gli inserimenti di Reijnders, perché dà un equilibrio a centrocampo alla diciamo fase difensiva che permette a Reijnders di essere molto più libero di farsi gli affaracci suoi e quindi di fare male gli altri anziché pensare che gli altri facciano male al Milan. Il terzo leva Chukwueze dal campo. Sono 3 capolavori assoluti che fa Musah ragazzi. Perché il Milan guadagna corsa, pensiero, fase difensiva e libertà degli altri. Per questo insisto che il Milan Musah lo deve pretendere".