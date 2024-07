Trevisani: "Credo che possa fare bene ovunque un calciatore così forte come Zirkzee"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani è intervenuto durante la rubrica 'Il Gelato' dicendo la sua sul trasferimento di Joshua Zirkzee al Manchester United, definita in passato dall'ex capitano Gary Neville addirittura un "cimitero" per tutte le situazioni di campo ed extra che stavano incidendo sulla stagione dei Red Devils. Queste le sue dichiarazioni.

Zirkzee secondo te farà bene allo United?

"Beh se non lo fanno giocare 37 secondi come ha fatto quel genio di Koeman penso che possa far bene ovunque un calciatore così forte. Oggi quando si fa male Depay ed entra Veerman ho proprio deciso che anche se avesse vinto l'Olanda l'Europeo avrei comunque insultato Koeman tutte le puntate di Fontana di Trevi da qui fino alla fine dei nostri giorni".

ZIRKZEE-MANCHESTER UNITED: SVELATI I COSTI DELLE COMMISSIONI

L'affare tra il Manchester United e Joshua Zirkzee, passando per la figura centrale di Kia Joorabchian, è ormai cosa fatta. Il sogno di mercato del Milan degli ultimi due mesi diventerà sì un Diavolo ma solamente rosso e non rossonero come ci si auspicava. Il centravanti olandese, infatti, nella giornata di oggi sta svolgendo le visite mediche presso le strutture del Manchester United e verrà annunciato come nuovo calciatore dei Red Devils, come conferma anche il The Mirror.

Il quotidiano britannico poi rende note le cifre dell'operazione con il Bologna. Il club inglese pagherà poco più di 40 milioni di euro per la clausola. A questi verranno aggiunti anche 10 milioni di commissioni per Joorabchian, agente del calciatore. Proprio su questo piccolo grande dettaglio si è arenata la trattativa con il Milan per Zirkzee. Ora i rossoneri, già da qualche giorno, stanno puntando a tutta su Morata, la cui risposta affermativa è attesa per la fine degli Europei.