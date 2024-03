Trevisani difende Pulisic: "Non vede mai il giocatore della Lazio a terra. Uno dei più corretti in Serie A"

vedi letture

Ha fatto tanto discutere l'episodio del cartellino rosso a Luca Pellegrini, giocatore della Lazio, che ha steso Christian Pulisic che aveva continuato a giocare perché l'arbitro Di Bello non aveva interrotto il gioco dopo che un giocatore laziale era rimasto a terra. A parlare dell'episodio anche Riccardo Trevisani su Pressing. Prima Trevisani chiarisce: "C'è un primo errore che è dell'arbitro che non interrompe il gioco: l'errore più grave. Poi c'è l'errore di Pellegrini che ha per cinque secondi la chance di buttarla fuori e non la butta fuori perché vuole ricevere la rimessa laterale e non farla battere agli avversari".

Poi Trevisani prende le difese di Pulisic, finito ingiustamente - con tanto di beceri insulti - nell'occhio del ciclone: "Sono due giorni che sento dire che Pulisic è uno scorretto. Allora Pulisic, in questa azione come si vede dalle immagini, non lo vede mai il giocatore della Lazio a terra. Pulisic è uno che ha preso 13 ammonizioni in carriera. Uno dei giocatori più corretti che giocano in Serie A e farlo passare per un bandito... Si può accorgere che Pellegrini la vuole buttare fuori? Sì. Oppure si può accorgere che Pellegrini lo vuole tenere solo a distanza. Non è che può accorgersi di un giocatore per terra alle sue spalle".