Trevisani duro con Fonseca: "Le sue scelte sono sbagliate. Se alla Roma litiga con Dzeko e al Milan con Leao..."

vedi letture

Ai microfoni di Pressing, Riccardo Trevisani ha rilasciato queste parole su Paulo Fonseca e sul suo rapporto con Rafael Leao: "Sei alla Roma e litighi con Dzeko. Poi vai al Milan e litighi con Leao. Il problema sei tu, non gli altri. Lui sta andando avanti con grande personalità e coerenza nelle sue scelte, ma per me le sue scelte sono sbagliate".

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: martedì 29 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milan

TV: DAZN

Web: MilanNews.it