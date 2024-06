Trevisani: "Finché c'è una commissione all'agente è giusto, quando comincia ad essere un cartellino supplementare del giocatore non lo è più"

Nel corso dell'appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul delicato discorso relativo alle commissioni che la dirigenza rossonera dovrebbe pagare all'agente di Joshua Zirkzee per riuscire a chiudere quest'importantissima operazione. Queste le sue dichiarazioni.

Il Milan deve accettare di pagare 15 milioni di euro di commissioni per Zirkzee?

"Se 15 milioni per Zirkzee, al procuratore, comportano il mancato acquisto da 15 milioni, no. Se se lo può permettere, sì, perché il calcio da tempo funziona in questa maniera, giusto o sbagliato che sia. Secondo me finché c'è una commissione all'agente è giusto, quando comincia ad essere un cartellino supplementare del giocatore non è più giusto".