Trevisani: "Fonseca è un allenatore sfortunato e pacchiano nelle cose che fa. Per me è peggio di Pioli"

vedi letture

Nel corso dell'appuntamento a teatro con il noto podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Paulo Fonseca e della scelta del Milan di puntare sull'allenatore portoghese per sostituire Stefano Pioli a partire dalla prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Fonseca non ha fatto peggio di Mourinho (alla Roma ndr) ma non ha fatto neanche meglio, ed ha avuto molto più tempo a disposizione dei quattro mesi che ha avuto oggi De Rossi. E' un allenatore piuttosto sfortunato e pacchiano nelle cose che fa, penso ai sei cambi con lo Spezia, una figura da cioccolataio che meritava miglior sorte, e soprattutto, la cosa che dico è: Fernando Siani farebbe tre ACPN a settimana su Fonseca che è riuscito a prendere gol dall'Aston Villa quando era qualificato all'88esimo e che è riuscito a prendere gol dal Nizza e non andare in Champions League diretto, in casa, quando stava vincendo. Qui parliamo di Italiano e gli analizziamo i nei come se vai dal dermatologo, in giro c'è molto peggio rispetto a Italiano, e soprattuto Fonseca per me è peggio di Pioli. E' una sorta di Pioli portoghese. Tu squoti la testa, ricordati che nei prossimi quattro anno non farai due secondi posti ed un primo posto. Te lo metto per iscritto, non succederà".