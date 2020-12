Riccardo Trevisani, commentato Sky, ha parlato di Hauge, autore di un’altra prestazione con gol in Europa League: “Nell’aspetto fisico mi ricorda Freddie Ljungberg, ma forse un po' più offensivo rispetto a Ljungberg. E quando calcia in porta nel tiro a giro mi ricorda un po' Mertens. Non sembra che sia stata una brutta “chiamata” del Milan”.