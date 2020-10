Trevisani: "Ibra è molto più mobile rispetto a quando è arrivato a gennaio"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del momento di forma di Zlatan Ibrahimovic: "Gli attacchi di MIlan ed Inter sono buoni. Lukaku-Lautaro ha dimostrato di essere una delle coppie migliori d’Europa, però Ibrahimovic ha fatto tutta la differenza del mondo da quando è arrivato. Non abbiamo considerato una cosa, Ibra è stato fermo 15 giorni per il Covid ed ha una certa età. Ho commentato una sua partita quest’anno è non è come l’anno scorso. L’anno scorso era fermo, non si muoveva. Faceva comunque la differenza perché comunque è Ibra. Invece quest’anno si muove, torna indietro, costruisce, scambia, è un Ibra molto più mobile dell’anno scorso. È vera la storia di Benjamin Button, meglio Ibra di agosto che quello di gennaio. Però questi 15 giorni di stop potrebbero avergli rotto le scatole tantissimo, proprio per un discorso di condizione. Ti blocchi, non puoi uscire, ti puoi allenare a casa ma non c’è il campo. È come se fosse un’altra ripartenza.