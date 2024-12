Trevisani: "Il Milan deve giocare con Musah in aiuto a Fofana e Reijnders"

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Pressing, ha commentato la 14^ giornata del campionato di Serie A, compresa la vittoria del Milan di sabato a San Siro contro l'Empoli grazie alla rete di Morata e alla doppietta di Reijnders. Questo il suo pensiero sulla formazione rossonera di Paulo Fonseca:

"Il Milan deve giocare con Musah in aiuto agli altri due centrocampisti (Reijnders e Fofana, ndr). Poi sul resto possiamo discuterne come meglio si crede. Per me i quattro attaccanti visti nel derby era una cosa molto forzata, soprattutto pensare di utilizzarli per tutta la stagione. Se a Madrid hai vinto con Musah, perchè a Cagliari non ha giocato?".