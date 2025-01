Trevisani: "Il Milan di Pioli, Maldini e Massara aveva una gestione del gruppo squadra nettamente superiore rispetto quello attuale"

vedi letture

Intervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato così del momento del Milan: "La scossa di nervi può andare bene qualche volta, ma non sempre. Il clima che si è creato non è positivo, c'è un nervosismo che non può essere di uno che è arrivato meno di un mese fa, è il nervosismo degno di tre anni insieme, non tre settimane. C'è qualcosa che non torna. Si è parlato tanto del fatto che alcuni giocatori sono andati ad un concerto (di Lazza, ndr): due sono stati sostituiti all'intervallo, con uno per poco non finiva in rissa e l'altro, Camarda, che non è nemmeno entrato, mentre le altre volte era entrato. Mi è sembrato di vedere del punitivo.

Fonseca aveva fatto pù o meno le stesse cose e aveva perso il gruppo per strada, non vorrei che si ritornasse alla stessa situazione di prima quando i giocatori sono gli stessi con gli stessi caratteri, che però Pioli riusciva a gestire in una maniera diversa. Tutto questo nervosismo non si vedeva. Il Milan di Pioli, Maldini e Massara aveva una gestione del gruppo squadra nettamente superiore rispetto quello di Conceiçao, Fonseca e degli attuali dirigenti rossoneri".