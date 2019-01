Trevisani: "Il Milan ha già un'idea su come sostituire Higuain se dovesse partire"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione attuale in casa rossonera, tra Supercoppa ed Higuain: "Il calcio non ha nessun tipo di certezza. Se oggi finisse 1-0 con gol di Higuain che si fa? Gattuso non ha mai sbagliato una conferenza stampa al Milan, mi sembra inappuntabile. E' una persona di altro spessore. Se si fa bene, se non si fa bene lo stesso, resta al Milan. Se dovessero perdere Higuain i rossoneri hanno già un'idea su come sostituirlo".