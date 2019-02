Trevisani: "Il Milan ha messo una pezza alle difficoltà realizzative con Paquetà e Piatek, il brasiliano sta benissimo in quel ruolo"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport 24, ha fatto il punto sulla situazione rossonera in tema realizzativo: "E' arrivato Piatek, ha fatto due gol in Coppa Italia ed uno contro la Roma, è una media importante. Al di là di Piatek e Cutrone il Milan non ha grandi sbocchi di gol. Nel Milan segnava Bonaventura che è infortunato. Con Piatek e Paquetà il Milan ha messo una pezza, se aumenterà il contributo di gol e continua il rendimento difensivo se la giocherà fino alla fine per la Champions. Il ritorno di Biglia? Per me Paquetà sta benissimo dove lo ha messo Gattuso. In quel ruolo giocherebbe bene anche Calhanoglu, si prende le critiche in un ruolo non suo. Biglia è un giocatore di gestione, non di ultimo passaggio e non segna mai. Puoi risolvere un po' di fluidità di manovra. Si giocherà con Biglia quando rientrerà a pieno regime ma non rinuncerà a Bakayoko, forse a Kessie. Oppure si può ipotizzare un cambio di modulo".