Trevisani: "Il Milan ha trovato una bellissima formula con i terzini"

Intervenuto a Sky Sport 24, il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato così dei terzini rossoneri: "Il Milan ha trovato una bellissima formula con i terzini, perché essendo tutto il mondo terrorizzato da Theo Hernandez, che quando parte se prende una macchina si ammacca la macchina e non Theo (ride, ndr), tutti sono spaventati. Il Milan prima giocava con Calabria bloccato e poi scivolava con l’azione sempre verso sinistra. A Crotone invece nel primo tempo c’era tantissime volte Calabria più alto di Theo Hernandez. Con le squadre che si aspettano Theo quando arriva Calabria può combinare bene con Saelemaekers. Non avranno mai la pericolosità di Theo, non ricordo onestamente un giocatore che parte in quel modo palla al piede da dietro, però in due riescono a fare un asse e dialogare con i tempi giusti per cui la squadra avversaria si deve preoccupare sia di Theo che dell’accoppiata Saelemaekers-Calabria".