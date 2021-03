Trevisani: "Lo United è una squadra forte, ma il miglior Milan può batterlo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Pioli non deve frenare con lo United. Se il Milan sente un momento forte nella gara deve spingere. Lo United è una squadra forte ma non è imbattibile e può essere battuta se si va oltre determinati limiti. E' una squadra che va rispettata ma che il miglior Milan può battere. Per la gara di ritorno servirà recuperare qualche big. Il Milan delle riserve tecnicamente se la gioca con il Verona, con lo United no"