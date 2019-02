Trevisani: "Mi aspetto più gol dal Milan. Suso e Calhanoglu devono iniziare a fare la differenza"

Riccardo Trevisani, dagli studi di Sky Sport 24, si è soffermato sulle possibilità del Milan per il quarto posto e sulla sua crescita: “Non ho nessuna certezza sul quarto posto del Milan. C’è una situazione di classifica talmente trafficata che neanche una persona con la palla di vetro potrebbe dire chi arriverà quarto e anche, se l’Inter dovesse andare avanti così, terzo. Dal Milan mi aspetto qualche gol in più, perché è arrivato un giocatore fenomenale, come Piatek, e un ottimo giocatore come Paquetà. Mi aspetto quindi una crescita qualitativa e poi che Suso e Calhanoglu, a cui Gattuso ha dato tanta fiducia, possano fare la differenza”