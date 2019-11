Trevisani: "Milan, dopo Torino una nuova vita. Può provare a infilare 2-3 senza perdere mai"

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo di Sky Sport, ha parlato del momento del Milan e della prospettiva di qui in avanti in Serie A: “Penso che al Milan oggi parta una nuova vita, dopo Torino: è un Milan che può provare a infilare 2-3 mesi simili a quelli di Pioli all’Inter, senza perdere mai e arenandosi nel finale, però io la vedo la risalita del Milan, perché a Torino ho visto un grande Milan. Non sarà per la partita specifica, perché non ci saranno Bennacer, Calhanoglu eccetera, ma io vedo un Milan che nei prossimi 2-3 mesi ha la possibilità di fare in una dozzina di partite 7-8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte e andare a lottare almeno per l’Europa League, altrimenti è una stagione davvero imbarazzante.”