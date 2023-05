Trevisani: "Milan, stagione da 7. Bene in Champions, ma aveva i mezzi per fare molto meglio in campionato"

Riccardo Trevisani, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha commentato così la stagione del Milan: "Il voto della stagione del Milan è 7, che è la media tra l'8 in Champions League e il 6 in campionato. In campionato il Milan si è fatto male da solo con qualche turnover di troppo, ha spostato troppo l'obiettivo sulla Champions, tralasciando un po' troppo il campionato. Il Milan aveva i mezzi per fare molto meglio in Serie A".