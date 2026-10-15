Trevisani su Modric: "Se dovessi dirti un Milan ideale, ti direi che farei a meno di lui"

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Il pensiero di Riccardo Trevisani su Luka Modric

Nel corso del consueto appuntamento con la sua rubrica per Fantacalcio.it, il collega di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Luka Modric dicendo la sua sull'impiego del fuoriclasse croato nel nuovo Milan di Ruben Amorim:

"Se dovessi dirti un Milan ideale ti direi che farei a meno di Modric. Anziché metterlo al primo minuto e toglierlo al 60esimo e la partita sta 0-0 e si decide nell'ultima mezz'ora, magari lo metto nel secondo tempo. E questa potrebbe essere una prima ipotesi. L'altra ipotesi è che sta cercando la quadra, e la quadra con Modric in un centrocampo a 2 fai fatica. Quindi o fai u centroampo a 3 o diventa estremamente complicato avere Modric a centrocampo. Il Milan deve trovare delle soluzioni, in una partita di possesso, dove stai più basso, in queste partite più morbide Modric può anche giocare 90 minuti. In altre dove invece c'è più corsa, come ad esempio contro il Sassuolo che è una squadra che ti stressa, ti sbilancia, magari a Modric provi a rinunciarvi".