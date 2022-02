Trevisani: "Nel Milan il protagonista assoluto della squadra è Leao"

Riccardo Trevisani, durante il TG andato in onda su SportMediaset, ha parlato di Rafael Leao dicendo: “Olivier Giroud in Coppa Italia ha fatto la seconda doppietta consecutiva dopo quella nel derby, ma io continuo a pensare che il protagonista assoluto del Milan sia Leao. Se Leao è in forma e va a 300 all’ora, i rossoneri diventano una squadra imprevedibile davanti e molto molto forte”.