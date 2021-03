Trevisani: "Pioli deve essere molto contento di quello che il Milan ha fatto ieri"

Riccardo Trevisani, dagli studi di Sky, ha commentato l’eliminazione del Milan contro il Manchester United dall’Europa League. Trevisani ha detto: “Stefano Pioli deve essere molto contento di quello che il Milan ha tirato fuori, perché la contemporaneità di assenze di tutti gli attaccanti è gravissima. In più mancavano Davide Calabria e Alessio Romagnoli dietro, in più Ismael Bennacer. In pratica, mancava mezza squadra. Il Milan ha diverse giustificazioni dato che è uscito per un gol di scarto contro una squadra che diciamo da settimane essere la favorita per vincere la coppa”.