Trevisani pronostica: "Il campionato del Milan sarà ancora una serie di alti e bassi. Alla fine Fonseca cadrà"

La vittoria del Milan sull'Inter ha lasciato sorpresi tutti, per primi gli stessi tifosi rossoneri scoraggiati dopo sei derby consecutivi persi e poco speranzosi visto l'avvio deludente del Diavolo in questo campionato. A colpire è stato soprattutto il coraggio dimostrato dal tecnico Paulo Fonseca che ha fatto delle scelte tattiche molto rischiose ma che alla fine hanno pagato e si sono rivelate decisive. Nel corso della puntata di Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la partita.

Le parole di Riccardo Trevisani sul Milan: "Il Milan vince la partita con una dimostrazione di essere forte: il Milan è forte. Quando uno si scandalizza che prende due gol a partita, che non ha senso tattico o logico non bisogna essere preso per matto o cattivoni nei confronti di Fonseca. Io penso che il Milan debba essere sempre in questa versione, una molto migliore delle prime settimane. Non penso che il Milan abbia risolto tutti i problemi ma un’atmosfera diversa l’abbiamo vista, anche nelle dichiarazioni. Il campionato del Milan me lo immagino ancora come una serie di alti e bassi, alla fine l’eroe (Fonseca, ndr) cadrà".