Trevisani: "Rispetto a un anno fa, ora sul Milan c'è una pressione enorme"

Riccardo Trevisani, ha parlato del Milan dagli studi di Sky nel pre partita contro la Stella Rossa. Trevisani ha dichiarato: “I 7 cambiamenti rispetto alla partita contro lo Spezia sono anche per svegliare la squadra. Sabato abbiamo visto il Milan fare la peggiore prestazione in stagione per approccio e atteggiamento. Oltre questo anche perché fra 70 ore si rivà in campo, e il Milan ha bisogno di recuperare energie, soprattutto mentali. Nel girone di ritorno i punti pesano di più e ora come ora, la pressione nei confronti del Milan è enorme rispetto a quella che c’era un anno fa”.