Trevisani: "Se fossi in Piatek proverei un'altra esperienza, in Premier può fare bene"

Riccardo Trevisani ha parlato così di Krzysztof Piatek durante il suo intervento serale su Sky Sport 24: "Piatek? Se so che al Milan si gioca ad 1 punta e quindi gioca Ibra, me ne andrei. Se so che si gioca a 2 punte, ci penserei anche a rimanere. Credo che il clima intorno a lui sia duro, io proverei un'altra esperienza, in un calcio molto più adatto a lui. In premier si gioca di velocità, di istinto, con meno pensiero e credo possa fare molto bene".