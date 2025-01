Trevisani: "Secondo me alla fine Tomori dirà sì alla Juventus"

Presente negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha rilasciato queste parole sul Milan:

Su Tomori-Juventus: "Secondo me alla fine Tomori dirà sì alla Juventus. Cessione giusta? Dipende con chi lo sostituirà il Milan. Se andiamo ad analizzare gli acquisti del Milan alcuni sono buoni, molti invece no. Che colpo è per la Juve? Un po' caruccio, però il Milan lo aveva pagato 30 milioni".

Sui problemi del Milan: "Anche con Pioli c'è stato un momento in cui il Milan ha avuto certi sbandamenti, ma nessuno si è messo a dare la colpa ai giocatori. La colpa era solo di Pioli, degli infortuni, della comunicazione. Ora si comincia a capire che il problema non era Pioli, i giocatori erano gli stessi di adesso, ma a differenza di ora c'era Pioli che con giocatori così discontinui ha fatto un primo posto, due secondi posti, semifinale di Champions. Fonseca di sicuro non vale Pioli, Conceiçao dovrà impegnarsi tanto per arrivare a quel livello".