Trevisani su Donnarumma: "È speciale, diverso dagli altri"

Alla domanda su quale sia il giovane italiano più talentuoso Riccardo Trevisani, noto telecronista, ha parlato di Gigio Donnarumma. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport 24: “Io scelgo un giovane che nessuno metterà mai nella categoria dei giovani perché ha quasi 200 presenze in Serie A ed è Gianluigi Donnarumma. Per me dal punto di vista del talento è proprio un giocatore speciale. Poi può progredire, fare dei miglioramenti perché è ancora un ’99 anche se veramente sembra un anziano per quanti anni sono che è in Serie A. Dal punto di vista dell’essere un giocatore speciale per me Donnarumma ha qualcosa di diverso dagli altri”.