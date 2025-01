Trevisani su Fonseca: "A Roma litighi con Dzeko, al Milan con Theo-Leao. Qualcosa vorrà dire"

vedi letture

Gli strascichi della Supercoppa Italiana si prolungano anche in questi giorni successivi alla vittoria di Riyad del Milan e con le teste già proiettate verso il campionato. Nella puntata di oggi a Tutti Convocati è intervenuto chi la finale tra Inter e Milan l'ha raccontata per le reti Mediaset, ovvero il collega Riccardo Trevisani. Il telecronista è intervenuto per parlare dei vincitori e dei vinti: paralndo dei rossoneri è tornato ancora a dire la sua su Paulo Fonseca, sulla sua parentesi in rossonero e sul suo addio.

Le parole di Trevisani: "Non era semplice cambiare Fonseca, avevano preso una strada sbagliata. Le colpe sono anche di chi lo ha preso, mandato via in ritardo e dei giocatori che non si impegnavano. Detto ciò, a Roma litighi con Dzeko, al Milan con Theo e Leao, qualcosa vorrà dire". Poi ancora Trevisani su Inter e Juve: "Mi fa ridere chi parla di crisi Inter e le critiche a Inzaghi. La Juve per il quarto posto deve giocarsela col Milan, ma deve fare certamente di più, di diverso per invertire questo trend, sia il reparto giocatori che l'allenatore"