Trevisani su Fonseca e Leao: "E' come alla Roma con Dzeko e Borja Majoral..."

In merito a Rafael Leao, lasciato fuori da Paulo Fonseca dall'undici titolare anche contro il Napoli, Riccardo Trevisani ha dichiarato a Pressing: "Non riesco a vedere Leao in panchina. Non è una cosa normale come continua a dire Fonseca, è già successo tre volte su nove in campionato. Inzaghi, parlando di Lautaro, ha dichiarato che non sarà mai un problema, ma la soluzione. Fonseca invece dice che la panchina di Leao è una cosa normale. Sono proprio due modi diversi di affrontare il problema.

Okafor è un buone giocatore, ma non c'entra nulla con Leao. E' come alla Roma con Dzeko e Borja Majoral: Fonseca ha fatto un girone con Borja Majoral invece che con Dzeko".