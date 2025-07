Trevisani su Pioli: "E' molto carico, con lui la Fiorentina potrà vincere un trofeo"

In merito alla situazione della Fiorentina e dell'ex tecnico del Milan, Stefano Pioli, il giornalista e commentatore sportivo Riccardo Trevisani ha parlato così a Radio FirenzeViola della situazione di diverse squadre di Serie A. Dalla Fiorentina al Milan, il filo conduttore non può che essere Stefano Pioli

Trevisani su Pioli

"L'ho visto e sentito davvero molto carico e voglioso di fare bene al ritorno sulla panchina viola. Ha vinto col Milan, poi ha potuto assaggiare i soldi arabi e ora è tornato in Italia più carico che mai e sono convinto possa fare bene in una piazza come Firenze. Secondo me con Pioli la Fiorentina potrà davvero tornare a vincere un trofeo".

Su Kessiè

"Sinceramente ho letto solo la notizia di questo possibile trasferimento e ritorno in Serie A. C'è da dire che un giocatore come Franck, se la viola è davvero nell'ottica di portare profili forti, di esperienza e vincenti, allora lui corrisponde al profilo".